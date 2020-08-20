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Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık

Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık

Kaynak: DHA ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9344'e çıkardık, 1837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde yüzde 98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.