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Bakan Koca entübasyonun zorluğuna dikkati çekti
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15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:21:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:21:00

Bakan Koca entübasyonun zorluğuna dikkati çekti

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, "Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla entübasyonun zorluğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim. COVID-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli" açıklamasını yaptı.

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