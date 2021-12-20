VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Şi Cinping katil ama harika bir ilişkim var"
Dost ülkeyle Türkiye arasında milyon dolarlık gelişme!
Böyle duyurdular: Elmas alanında iş birliğimiz 'S-400 füzesi hızında' büyüyor
Adana'daki torbacı operasyonlarında 13 tutuklama
Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon
Elon Musk "Türkiye" baskısına boyun eğmedi!
Fransız askerler itiraf etti: Türklerin yanında savaşırız
Ülke genelinde 'Zehir-2' operasyonu!
BES'te olanlara güzel haber!
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay... Onur Alp Eker'in ölümünde karar verildi
Bakan Koca duyurdu: Yakalanarak gözaltına alındı
Türkiye'nin gözü kritik zirve de!
AB geri durmuyor: Mutlaka masada olmalıyız
İstanbul'a kar yağacak mı?
ABD'li generallerden bomba açıklama! Tarih verip uyardılar
Başkan Erdoğan'dan sert çıkış: Bizimle mücadele edemezsiniz!
ABD'li üst düzey isimden çarpıcı sözler
Önümde duran olursa ezerim!
Sahnede dijital buluşma
Popun kralı da kraliçesi de yok
Sahnede görünmez kaza
Çayın içinde de kafein var
Karabuğday kolesterolü dengeliyor
Uzamış Kovid Sendromu riski kronik hastalıklarda artıyor
20 Aralık 2021 Pazartesi 08:23:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00

Bakan Koca duyurdu: Yakalanarak gözaltına alındı

Kaynak: aa

ABONE OL

Aydın'ın Didim ilçesinde adli muayene işlemi için sevk edildiği Didim Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hekimi darbeden şüpheli T.D.Y. gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise T.D.Y'nin Aydın'da görevli Doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Yakalanarak gözaltına alındı' dedi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltı işlemi sonrası mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli T.D.Y'nin 18 Aralık'ta serbest bırakıldığı belirtildi.

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli T.D.Y'nin 19 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındığı, sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işleminin toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı kaydedildi.

BAKAN KOCA: YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, T.D.Y'nin Aydın'da görevli Doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Bakan Koca, Didim Devlet Hastanesinde alkol muayenesi için polisler tarafından getirildiği ancak muayene sırasında Doktor Doğancan Kılıç'a saldıran şüpheli T.D.Y'nin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Etiketler : Söke Cumhuriyet Başsavcılığı T.D.Y doktor
Anneden torun sitemi

Anneden torun sitemi
Keşke rüya olsaydı

Keşke rüya olsaydı
Beyaz'a dava açıldı: ‘Malvarlığına tedbir konulsun'

Beyaz'a dava açıldı: ‘Malvarlığına tedbir konulsun'
Tatlıses'e 10 bin lira ödeyecek

Tatlıses'e 10 bin lira ödeyecek
Anne olmak muhteşem bir duygu

Anne olmak muhteşem bir duygu
Vefalı evlat

Vefalı evlat
Komedinin gözünü seveyim

Komedinin gözünü seveyim
Aşı çağrısı

Aşı çağrısı
Eski güzel tanık oldu

Eski güzel tanık oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER