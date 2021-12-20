Bakan Koca duyurdu: Yakalanarak gözaltına alındı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltı işlemi sonrası mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli T.D.Y'nin 18 Aralık'ta serbest bırakıldığı belirtildi.

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli T.D.Y'nin 19 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındığı, sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işleminin toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı kaydedildi.

BAKAN KOCA: YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, T.D.Y'nin Aydın'da görevli Doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Bakan Koca, Didim Devlet Hastanesinde alkol muayenesi için polisler tarafından getirildiği ancak muayene sırasında Doktor Doğancan Kılıç'a saldıran şüpheli T.D.Y'nin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.