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Bakan Koca duyurdu! Türkiye Gazze'de Sahra Hastanesi kuruyor
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28 Kasım 2023 Salı 19:53:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 19:53:00

Bakan Koca duyurdu! Türkiye Gazze'de Sahra Hastanesi kuruyor

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Bakan Koca, Gazze'de kurulacak Sahra Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, 'İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre sonra Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

Etiketler : Gazze sağlık hizmeti Sahra Hastanesi Bakan Koca türkiye gazze filistin
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