Bakan Koca duyurdu! Türkiye Gazze'de Sahra Hastanesi kuruyor
Bakan Koca, Gazze'de kurulacak Sahra Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, 'İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre sonra Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.
Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.
İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz. pic.twitter.com/I6Ck2cIWNG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2023
- İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
- Bakan Koca duyurdu! Türkiye Gazze'de Sahra Hastanesi kuruyor
- Dokuzuncu uçuş testi başarıyla tamamlandı: BAYRAKTAR TB3 hızla yükseliyor
- BM'den İsrail'in işgali genişletme planına tepki... "Derin endişe duyuyoruz"
- Bakan Fidan, BMKG toplantısına katılacak
- İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu duyurdu: "İBB'nin borcu yüzde 373 arttı"