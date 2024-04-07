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Bakan Koca duyurdu! Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
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07 Nisan 2024 Pazar 21:19:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 21:19:00

Bakan Koca duyurdu! Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

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Sağlık Bakanı Koca, kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilen aktör Nuri Alço'nun yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : SAĞLIK BAKANI NURİ ALÇO HASTANE
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