Bakan Koca duyurdu! Aşılama risk haritasında tek bir kırmızı il kalmadı

Bakan Koca duyurdu! Aşılama risk haritasında tek bir kırmızı il kalmadı

Bakan Koca, "son dakika mesajı ifadesiyle paylaştığı tweet'inde, Şanlıurfa'nın 'kırmızı' kategoriden yüzde 55 aşılama oranını geçerek 'turuncu' kategoriye geçmesi üzerine Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda yüksek riskli şehir kalmadığını aktardı.

Bakan Koca'nın mesajı şöyle:

"Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!"