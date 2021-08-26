Bakan Koca duyurdu! Aşılama risk haritasında tek bir kırmızı il kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "son dakika mesajı" olarak Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda 'kırmızı' şehir kalmadığını duyurdu.
Bakan Koca, "son dakika mesajı ifadesiyle paylaştığı tweet'inde, Şanlıurfa'nın 'kırmızı' kategoriden yüzde 55 aşılama oranını geçerek 'turuncu' kategoriye geçmesi üzerine Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda yüksek riskli şehir kalmadığını aktardı.
Bakan Koca'nın mesajı şöyle:
"Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!"
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