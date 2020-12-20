'Dört ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu'

20 Aralık 2020 Pazar 23:22:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 23:41:00
Bakan Koca duyurdu: 4 ülkeden Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.
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