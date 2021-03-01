Bakan Koca düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu.
Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.
İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz. pic.twitter.com/ims9A3VE3e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021
- Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Koca düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il haritasını paylaştı
- Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'cü tutuklandı
- Bakanlık açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
- 360 ekranlarında birbirinden eğlenceli yarışmalar başlıyor!
- "Türk İHA'larını Ruslar bile durduramadı, biz nasıl yapacağız"