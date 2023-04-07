Bakan Koca, Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
Kaynak: IHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim için çok daha anlamlı. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin, acil durumlardaki öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim için çok daha anlamlı. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin, acil durumlardaki öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim çok daha anlamlı. 7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ KUTLU OLSUN.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2023
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