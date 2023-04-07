VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
"Terör örgütleriyle aynı safta buluşanlara yazıklar olsun"
Bolu'da tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı
Yerli ve milli otomobil yollarda... Bakan Nebati Togg'u teslim aldı
Deprem bölgesine 3,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi
Büyükçekmece'de 4 lise öğrencisi gıda zehirlendi, hastaneye kaldırıldı
07 Nisan 2023 Cuma 22:37:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 22:37:00

Bakan Koca, Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim için çok daha anlamlı. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin, acil durumlardaki öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim için çok daha anlamlı. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca dünya sağlık günü sağlık bakanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX