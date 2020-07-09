Bakan Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi kabul etti.



DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.