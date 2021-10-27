Bakan Koca: Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetmişti. Sosyal medya üzerinden doktor ile ilgili 36 saat nöbet tuttuğu eve dönerken yorgunluktan kaza yaptığı iddia ediliyordu. Konu ile ilgili hem çalıştığı Hastane'den hem de Bakan Koca'dan sosyal medyada yer alan bilgilere göre, kendisinin 36 saat çalıştırıldığı iddialarını yalanladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı doğrudur. Ancak doktor Rümeysa Şen'in 36 saat nöbet yaptığı bilgisi yanlıştır.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: Sevgili Rümeysa'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Bazı kliniklerde 36 saat çalışan hekimler olduğu maalesef doğru. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı doğru değildir. Bu iddialar yanlıştır. Bu bilgi uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz. Biz değil 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz.

Gece nöbeti tutanlara ertesi gün verilmez maddesi vardır. Başhekimler dinlenme süreleri konusunda hassas olmaya teşvik edilmektedir. Hekimlik ancak dingin bir ruh hali ile icra edilebilecek bir görevdir. Yönetmeliklere uymayan çeşitli uygulamalara gidilmektedir.

Asistan olduğum yıllardan ben de biliyorum. Zamanla bu uygulamalara meslek eğitimi olarak bakılır olmuş.

Kaç saat nöbet tutulması gerektiği konusunda karar verici olan başhekimlerdir. Uzun mesailer, yoğun nöbetler asistan hekimlerimizin muzdarip olduğu eski bir sorundur. Bakanlığımızın uygulama ile ilgili yönetmeliği ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık.

"ÜLKEMİZDE 1 HEKİME 457 KİŞİ DÜŞMEKTEDİR"

Ülkemizde 1 hekime 457 kişi düşmektedir. Bu da çok ağır bir iş yükü demektir. Sağlık çalışanına şiddet uygulayanı dışlamak toplumun bir erdemi olacaktır.

Atamaların mülakat olmadan puanlara göre yapılmasını sağlayacağız. Atamalar kısa süre içinde yapılacak.

"İKİ AŞILAMA ARASINDAKİ UZUN SÜRE ANTİKOR DÜZEYİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Birinci doz aşı ile ikinci doz aşı arsındaki sürenin uzatılması antikor seviyesini düşürmektedir. 2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52'lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Koronavirüste belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır.