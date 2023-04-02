VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seçmen listeleri saat 17 itibariyle askıdan indirildi
Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan Dr. Mehmet Tuncay Çimen'in videosunu paylaştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Apple tüm hareketleri izleyecek
Bebeklerine 53 gün sonra kavuştular
Çam Dağı ters lalelerle renklendi
02 Nisan 2023 Pazar 18:21:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 18:21:00

Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan Dr. Mehmet Tuncay Çimen'in videosunu paylaştı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan sağlık çalışanlarından Dr. Mehmet Tuncay Çimen'in görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevdiklerini, ailelerini kaybeden ve kendi acılarına rağmen insanların yardımlarına koşan, zorluklara karşı canla başla mücadele eden binlerce sağlık çalışanımız var. Dr. Mehmet Tuncay Çimen kendi öyküsünü anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda birçok sağlık çalışanının da depremde sevdiklerini, ailelerini ve hayatlarını kaybettiği vurgulandı. Bu kayıpların acısının hala yüreklerde hissedildiğinin altı çizilen videoda, "Sağlık çalışanları acılarını bir kenara bırakarak, insanların onlara ihtiyacı olduğunu bilerek, zorluklara karşı canla başla mücadele etti." ifadelerine yer verildi.

"Hala bir rüyaymış gibi, ne zaman uyanacağız bilmiyoruz"

Hatay'da görevli 112 Başhekim Yardımcısı Mehmet Tuncay Çimen, videoda depremin olduğu ilk andan itibaren kendi can güvenliklerini sağlayarak evden çıkmaya çalıştıklarını belirtti ve "Daha sonra ailemi güvenli bir noktaya aldıktan sonra Komuta Kontrol Merkezi'ne geçtim." dedi.

Burada ambulansları koordine ettiklerini, ilerleyen saatlerde ise çevre illerden destekler gelmeye başladığını anlatan Çimen, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde sahra hastaneleri ve acil müdahale üniteleri kurulmaya başladı. Buralarda hastalar stabil hale getirildikten sonra sevkleri yapıldı. Sağlık çalışanları olarak zaten ilk andan itibaren sahadaydık, hala sahada olmaya devam ediyoruz. Çalışmak zorundaydık, çünkü burada insanların gerçekten ihtiyacı vardı. Hala bir rüyaymış gibi, ne zaman uyanacağız bilmiyoruz."

Etiketler : bakan koca fahrettin koca deprem ahramanmaraş mehmet tuncay çimen

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX