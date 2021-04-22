  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,2927
  • Euro
    9,9716
  • Altın
    475,7460
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 569 bin 405'e yükseldi
"2035'te yüzde 60'a taşıyacağız"
Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı devreye girecek
Thodex'le ilgili flaş gelişme
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez konuştu
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Mehmetçiklerimiz bahar temizliğine başladı
Bu köyün geçim kaynağı rahvan atlar
Yavru aslanlar isimlerini seçti
Kartal Karavan
Facebook'ta veri çalma hazırlığı
"İnsansız savaş uçağımız 2023'te göklerde"
Darbeci Hafter'den akla ziyan vaat!
Koronavirüs aşısında büyük sahtekarlık
Başkan Erdoğan da katılacak... Bugün başlıyor
Taksim Camii'ne ilk kez asılan mahya ilgi odağı oldu
Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Kredi borçları yapılandırılacak
Türkiye şantaja boyun eğmedi
"Türkiye dünyaya şifa olacak"
Türkiye yeni tosuncuğu konuşuyor!
Burak Sergen entübe edildi
Yeşilçam ruhuna online gala
Baharı ‘Hissediyorum'
22 Nisan 2021 Perşembe 17:41:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 17:41:00

Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı devreye girecek

ABONE OL

Video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek."

"(Kovid-19'da Hindistan varyantı) Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır."

"(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim."

"İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir."

"Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır."

"Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım."

"(Kovid-19) Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır."

"(İnsanlar ölüyor bunlar izliyor) demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli."

Etiketler : fahrettin koca sputnik v korona aşısı koronavirüs
Feyza'ya gönderme yaptı

Feyza'ya gönderme yaptı
Alper'den 'gizemli' dönüş

Alper'den 'gizemli' dönüş
Artık pandaları var

Artık pandaları var
Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de

Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de
Aslıhan kuşların peşinde!

Aslıhan kuşların peşinde!
Seninle her yer cennet!

Seninle her yer cennet!
Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
10 yıldır dava peşinde

10 yıldır dava peşinde
Teklif hayallerimin ötesindeydi

Teklif hayallerimin ötesindeydi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER