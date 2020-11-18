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18 Kasım 2020 Çarşamba 19:12:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 19:15:00

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 4.215 hasta var

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

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