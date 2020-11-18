Bakan Koca: Bugün tespit edilen 4.215 hasta var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor.
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.
- Çavuşoğlu: Etiyopya'daki Türk vatandaşları Addis Ababa'ya getirildi
- Bakan Koca: Bugün tespit edilen 4.215 hasta var
- Korona aşısında flaş gelişme! Başvuru yapıyorlar
- Başkan'dan net mesaj: Hedefimiz tek haneli enflasyon
- Bakan Koca'dan flaş uyarı: Kitlesel bulaşma dönemine geçti
- Yeni koronavirüs tedbirleri Cuma günü başlıyor