Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.'' dedi.
Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020
- Bakan Koca 'ağır hasta sayısına' dikkat çekti: Azaltmadan başaramayız!
- Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor
- Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
- "Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi"
- 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç edildi
- Diyarbakır ve İstanbul'u kana bulayacaklardı!