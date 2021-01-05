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05 Ocak 2021 Salı 19:35:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 19:39:00

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor." açımasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor." açımasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor." dedi.

Koca: "Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Etiketler : bakan koca sağlık baka korona virüs
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