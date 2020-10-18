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18 Ekim 2020 Pazar 22:35:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 22:35:00

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

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Koronavirüsle mücadele devam ederken Bakan Koca da sık sık uyarılarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeniden uyarıda bulunan Bakan Koca paylaştığı fotoğrafla 'Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar' diyerek maske takmayanları, ve kalabalık ortamlara girenleri uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda "BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." ifadelerini kullandı.

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