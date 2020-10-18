Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda "BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." ifadelerini kullandı.