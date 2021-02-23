Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca: Bazı illerimizde belirgin artış var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.
Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KPgQ3g8c5N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 22, 2021
Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.
İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.
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