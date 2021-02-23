Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

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23 Şubat 2021 Salı 00:18:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 00:22:00

Bakan Koca: Bazı illerimizde belirgin artış var

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

Etiketler : bakan koca sağlık korona virüs vaka
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