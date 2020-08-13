Bakan Koca 'Bayram dönüşü korkusu' uyarısıyla paylaştı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını "Bayram dönüşü korkusu" uyarısıyla paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bayram dönüşü korkusu" başlığıyla, isminin açıklanmasını istemeyen bir hastanın koronavirüse nasıl yakalandığını anlatan mesajını paylaştı.
Koca'nın paylaşımında yer alan koronavirüs hastasının mesajı şöyle:
"Bayramın 1. günü, teyzemin geliniyle kalabalık bir misafir topluluğuna yemek hazırladık. Ertesi gün gelin pozitif çıktı. Bayramdan sonraki ilk gün şiddetli baş ağrısı duydum. Sinüzit ağrısına benziyordu. Önemsemedim. İstanbul'a döndük. Eşime, en küçüğünden en büyüğüne çocuklara da kovid tanısı kondu. Anneme, babama, dayıma, teyzeme virüs bulaştı. Onlara bir şey olacak korkusuyla gözüme uyku girmiyor."
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