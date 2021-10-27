Bakan Koca: Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

"NÖBET KONUSUNDA KARAR VERİCİ OLAN BAŞHEKİMLERDİR"

Kaç saat nöbet tutulması gerektiği konusunda karar verici olan başhekimlerdir. Uzun mesailer, yoğun nöbetler asistan hekimlerimizin muzdarip olduğu eski bir sorundur. Bakanlığımızın uygulama ile ilgili yönetmeliği ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık.

"ÜLKEMİZDE 1 HEKİME 457 KİŞİ DÜŞMEKTEDİR"

Ülkemizde 1 hekime 457 kişi düşmektedir. Bu da çok ağır bir iş yükü demektir. Sağlık çalışanına şiddet uygulayanı dışlamak toplumun bir erdemi olacaktır.

"ATAMALARIN PUANLARA GÖRE YAPILMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.

"İKİ AŞILAMA ARASINDAKİ UZUN SÜRE ANTİKOR DÜZEYİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Birinci doz aşı ile ikinci doz aşı arsındaki sürenin uzatılması antikor seviyesini düşürmektedir. 2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52'lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Koronavirüste belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır.