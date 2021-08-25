25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:30:00
Bakan Koca, aşılanmanın yüzde 75'i geçtiği 2 ili daha açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.
Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.
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