Bakan Koca aşılamanın etkisini rakamlarla açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşılamanın 65 yaş üzerindeki etkisini rakamlarla paylaştı.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."