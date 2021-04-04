Bakan Koca aşılamanın etkisini rakamlarla açıkladı
Kaynak: AA
Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların toplam koronavirüs vakalarındaki oranının 14,39'dan 11,3'e düştüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşılamanın 65 yaş üzerindeki etkisini rakamlarla paylaştı.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."
65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021
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