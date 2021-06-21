21 Haziran 2021 Pazartesi 21:44:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 21:44:00
Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin" dedi.
14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı.
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