Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin" dedi.

14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.

Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı.