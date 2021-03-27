Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında yeni gruba geçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, " Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler" dedi.

Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2021

Fahrettin Koca, "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine tanımlandı" açıklamasını yaptı.