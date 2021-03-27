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27 Mart 2021 Cumartesi 19:38:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 19:38:00

Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

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Sağlık Bakanı Koca, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında yeni gruba geçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, " Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler" dedi.

Fahrettin Koca, "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine tanımlandı" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Fahrettin Koca Sağlık Bakanı AŞI Morbid obez
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