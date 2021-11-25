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25 Kasım 2021 Perşembe 20:43:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 20:43:00

Bakan Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezi projesi tamamlandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezi projesinin tamamlandığını, yakında ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yeni bir müjde vereceğini duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız.

*Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum.

ATAMA AÇIKLAMASI

*700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız.

*Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.

*Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

Etiketler : arge bakan koca müjdeli haber
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