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Bakan Koca: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun
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11 Şubat 2022 Cuma 23:40:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 23:40:00

Bakan Koca: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun

Kaynak: AA

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Bakan Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi.

Etiketler : Bakan Koca Sağlık Bakanı sosyal medya
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