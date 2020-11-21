21 Kasım 2020 Cumartesi 19:18:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 19:18:00
Bakan Koca: Akşam 20.00'de evde olalım
Kaynak: AA
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Fahrettin Koca, akşam 20.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, "Akşam 20.00'de evde olalım. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" ifadelerini kullandı.
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