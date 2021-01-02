  • BIST
    1476.72
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    9,0797
  • Altın
    452,9810
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Çin aşısına gönüllü olmuştu: Tek dozda şaşırtan sonuç
'Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum'
"Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var"
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemiyorlar
CHP'de yeni skandal: Yolsuzluk içinde yolsuzluk hikayesi
Meteoroloji son dakika hava durumu... 4 il için kritik çığ uyarısı!
CHP Genel Başkanı güvenilir bulunmadı... Tepki mi takiyye mi"
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Onlarca kişi gözaltına alındı
FarmVille'nin fişi çekildi
Palandöken'in zirvesinde karavanlı hayat
Sokak hayvanlarına klarnetli konser
SMA hastası Yağmur yardım bekliyor
Tek isteği koşmak
İlk ses mutluluğu
Yeni yılda Serenay'ı sildi
43 bin liralık şıklık
Tek eksiği aşk
Sahnede değil dijitalden seslendiler
Farah'tan İnci itirafı
Senenin sürprizi İrem'den
Fotoğraf için kıyafetim uygun
Karavanını sokağına park etti
Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor
02 Ocak 2021 Cumartesi 17:21:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 17:21:00

Bakan Koca acil durum hastaneleri tartışmasına noktayı koydu: Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastaneleri hakkında çıkan tartışmalara son noktayı koydu .Bakan Koca, "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastaneleri hakkında çıkan tartışmalara son noktayı koydu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

Etiketler : fahrettin koca sağlık bakanı pandemi koronavirüs
Pelin Karahan'dan film sonrası dizi geliyor

Pelin Karahan'dan film sonrası dizi geliyor
Pınar Altuğ: Amaç izole olmak tatil değil

Pınar Altuğ: Amaç izole olmak tatil değil
Derya Tuna torun sahibi olmak istiyor

Derya Tuna torun sahibi olmak istiyor
Tamer Karadağlı sert çıktı: Yaş farkı kime ne?

Tamer Karadağlı sert çıktı: Yaş farkı kime ne?
Ruslar damadı sevdi

Ruslar damadı sevdi
Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi

Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi
Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin: Yılbaşında hep evde olurum

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin: Yılbaşında hep evde olurum
Sürprizler yolda

Sürprizler yolda
Gülşen'i tanıyabilene aşk olsun

Gülşen'i tanıyabilene aşk olsun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER