Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır." dedi.
Bakan Koca: "Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir" dedi.
Bakan Koca: "Sonuca daha yakın görünen 2 aşı adayımızda hayvan denemeleri başarı ile tamamlanmış, sıra gönüllüler üzerinde yapılacak deneylere gelmiştir." ifadelerini kullandı.
- Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan, Putin ile 'Karabağ'ı görüştü
- Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
- Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti
- Anayasa Mahkemesinin olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapılmadı
- Dünya milli gururumuz SİHA'larımızı konuşuyor! Azerbaycan, haydut Ermenistan'a karşı kullanıyor...