Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır." dedi.

Bakan Koca: "Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir" dedi.



Bakan Koca: "Sonuca daha yakın görünen 2 aşı adayımızda hayvan denemeleri başarı ile tamamlanmış, sıra gönüllüler üzerinde yapılacak deneylere gelmiştir." ifadelerini kullandı.

