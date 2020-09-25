Bakan Koca: Artık 2 virüs, 3 tedbir var

Koronavirüs ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde alınan tedbirler sayesinde yayılmada ciddi başarılar kaydediyoruz" dedi.



Sağlık Bakanlığı: "Türkiye'de son 24 saatte 1665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 311 bin 455, can kaybı 7 bin 858 oldu." açıklaması yapıldı.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Ağır hasta sayımızda ciddi artış var.

Sağlık altyapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarısı olan hasta sayısıdır. Son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hasta sayımız yükseldi.

Ekiplerimiz ve kentlerin sakinleri tırmanışın düşüşe geçebileceğini ispat etmiştir.

Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Virüsün bulaştığı insan sayısı dünyada 33 milyona yaklaşmıştır.

Bilim Kurulumuzun bu aylarla ilgili uyarılarını sizlerle birçok kez paylaştık. Tedbirleri uygulanırsak, gripten de korunmuş oluruz.

Corona virüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Kovid19 olduğunu düşünebilirsiniz.

Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe.

Virüs belki size güç yetiremeyebilir sizden bulaştığı kişinin hayatını ise altüst eder, onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın.

Bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar. Toplumun dışlaması hapis kadar büyük bir cezadır. Bizleri layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalıştığını bilin. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. Yeni takviyelerle 11 bin 897 kişiye ulaştı. Tedavinin isabeti yeni araştırmalarla belgeleniyor.

Aşı ile ilgili haberler teselli değil gerçektir ama önümüzde daha birçok ay var.

Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş olmaktayız.

Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, son bir haftada vaka sayısında yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Son bir haftada vaka sayılarında Amasya'da yüzde 40, Ordu'da yüzde 30 ; Çorum'da, Sinop'ta ve Tokat'ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz.

Samsun yükselişteydi, son bir haftada üçte bir oranında vaka sayısında düşüş sağlandı. Samsun'da vaka sayısı yüzde 30 düştü. Samsun'da yoğun bakım oranı yüzde 77.

Ordu'da yatak doluluk oranımız yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 69. Sinop'ta yatak doluluk oranımız yüzde 43, yoğun bakım 71. Tokat 'ta yatak doluluk oranı yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı 70.

Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68.

Ayrınıtlar geliyor