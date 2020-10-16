Bakan Koca: Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’deki son durum değerlendirmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Salgına karşı alınması elzem tedbirleri bölgesel olarak hatırlatmak istiyoruz.

Kapalı alanlarda virüsün yayılma alanı genişliyor çünkü mesafeyi korumakta güçlük çekeceğiz. Sonbahar ve kış koronavirüs için daha dikkatli olmamız gereken aylar. Aynı tedbirlerle ikisinde de korunabiliriz.

Koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Sizden ricam ilk günlerdeki titizliğe dönmenizdir.

Dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. Bir kişiden başlayan salgının şu an 70 milyondan fazla bulaşma imkanı var.

"MASKE VAZGEÇİLMEZ BİR TEDBİR HATTA TEDBİRLERİN EN ÖNEMLİSİDİR"

Koronavirüs kişiden kişiye solunum yolu ile geçmektedir. Maske vazgeçilmez bir tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir. Mart'tan bu yana maske kullanımı konusunda titizlik gösterdik. Maske yüzde 90'a kadar koruma sağlamaktadır. Eviniz dışındaki ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin. HES uygulamasından yararlanın. Herkes birbirinden taşıcıyı gibi korunmalıdır.

Ülke ülke baktığımızda umut kırıcı bir tablo var. Fransa'da bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Almanya'da bazı katı tedbirler yeniden konuşulmaya başlandı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada Kovid-19 vakalarına ilişkin, "Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz, işin ciddiyeti ortaya çıkar. Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz." dedi.

"Tahminlere göre, halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir"

SAĞLIK BAKANI KOCA, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Eldeki bilgilere göre, virüs bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştı. Şunu unutmayın en başta bu sayı sadece bir. Koronavirüs dünyaya o bir kişiden yayıldı. O bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir koronavirüs taşıyıcısının olması, bu izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir. Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. Dün tüm ülkelerce son 24 saatte tespit edilip bildirilen yeni vaka sayısı 429 bin 122'dir. Bunların çoğu şikayet üzerine tanı konan kişilerdir. Tahminlere göre, halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir."

"Ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranları nisan ayına göre 5 kat artabillir"

Bakan Koca, "Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat görünen o ki aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi. Avrupa'da 6 milyon olan vaka sayısı 10 gün içinde 7 milyona ulaştı. Günlük vefat sayısı binin üzerinde. Kovid-19, ölüm nedenleri arasında 5'inci sırada. DSÖ'nün endişesi boşa değil." diye konuştu.

KOVİD-19 VAKALARI

Koca, "Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi şehirlerde de göstermeliyiz. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'deki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Erzurum'dan bu kentlerin sakinlerine sesleniyorum. Esas olan sizin maskenizi takmanız, sosyal mesafe kuralına uymanızdır. Salgının önü ancak yeni bulaşmalar önlenerek kesilir. Bize yardımcı olun, virüsün size bulaşmasına izin vermeyin."

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" diye konuştu.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde.

Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir."

"Pozitif bulduğumuz semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı izole ediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı da izole ediyoruz. Bu izole ettiğimiz kişilerin temaslılarının filyasyonunu da yapıyoruz" dedi.

KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARI

Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin de "Sanırım en geç bir buçuk ay içerisinde bu yapılan aşıların sonuçlarını bilebilmiş olacağız. Bu firmalarla da yakın iş birliği içerisindeyiz. Eğer bu anlamda koruyuculuğunu, bağışıklık durumunu görmüş olursak, tatmin olursak, bu aşıları da temin ederek vatandaşımıza kullandırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.