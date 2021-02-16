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16 Şubat 2021 Salı 22:26:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 22:26:00

Bakan Koca açıkladı: Yeni döneme geçiyoruz

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Kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Bakan Koca yazılı açıklamayı " Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz." notu ile paylaştı.

Bakan Koca toplantı sonrası üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin de flaş açıklamalar yaptı. Koca "Normale dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak durumundayız. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Aşı çalışmalarına dair bilgi veren Koca, "Bugün itibariyle 5 milyondan fazla aşı yaptık. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçiyoruz.

KOVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

Koronavirüs Bilim Kurulumuzla bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

Salgın yönetiminde "yerinde karar" döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.

Bütün kurumlarımızın desteği, vatandaşlarımızın fedakarlığı, tüm vatandaşlarımızı kapsayan sağlık güvencesi, en önemlisi sağlık çalışanlarımızın emeği ve tecrübesiyle ülke olarak KOVID-19 tedavisinde etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.

Kontrolleri tamamlanan aşılarımız devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık alt yapımıza güvenim tamdır.

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz.

Etiketler : Bakan Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı
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