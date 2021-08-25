Bakan Koca açıkladı! Türkiye 7.sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bugüne kadar yapılan Kovid-19 aşı dozlarına ilişkin dünya sıralamasını paylaştı. Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke, 1 milyar 400 milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA, İKİ İLİN AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'un aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.

Paylaşımında, Karadeniz sahilinin boydan boya mavi olduğunu belirten Koca, "Daha güzel günler göreceğiz Trabzon, motorları maviliklere süreceğiz. İlk doz aşı oranında yüzde 75'i aşan Trabzon'a saygılar." ifadesini kullandı.

Bursa'nın da mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildiren Koca, "Yeşil Bursa mavi oldu. Yüzde 75'i aşan ilk doz aşı oranıyla hangi şehir olmaz." değerlendirmesinde bulundu.