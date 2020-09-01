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01 Eylül 2020 Salı 19:03:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 21:12:00

Bakan Koca son durumu paylaştı! Son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 572 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınında son durumu açıkladı! Bakan Koca; "Son 24 saatte 47 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 572 yeni vaka tespit edildi" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 1572 yeni vaka tespit edildi, 47 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1003 artarak 245 bin 929'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

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