Bakan Koca açıkladı: Şehir hastanelerinin sayısı 36'ya çıkacak
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin sayısının 20'den 36'ya çıkacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
1999'daki 7 virgül 4'lük Büyük Marmara Depremini hatırlattı. "Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36'ya çıkacak" dedi.
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