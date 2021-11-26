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26 Kasım 2021 Cuma 22:26:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 22:27:00

Bakan Koca açıkladı: 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren 5 ülkeden Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını duyurdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) çok sayıda mutasyona uğramış "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

"Süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de yeni varyant tespit edildi.

TÜRKİYE'DEN 5 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMASI

Türkiye de yeni varyant sebebiyle bazı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdi.

Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

"BİLİM KURULUMUZ HER DURUMU TİTİZLİKLE İZLİYOR"

Bakan Koca, günlük koronavirüs verilerini paylaşırken durumun titizlikle izlendiğini açıklamıştı:

"Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."

AB, 7 AFRİKA ÜLKESİNE SEYAHAT KISITLAMASI GETİRDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerinin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

DSÖ YENİ VARYANTA "OMİCRON" İSMİNİ VERDİ

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.

BİONTECH: YENİ VARYANTIN VERİLERİ 2 HAFTA İÇİNDE GELİR

BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen COVID-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıklamıştı.

Ayrıca mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.

RUSYA, İSRAİL VE BAHREYN'DEN DE AFRİKA ÜLKELERİNE KISITLAMA GELMİŞTİ

Rusya, COVID-19'un B.1.1.529 varyantının görüldüğü 9 Afrika ülkesinden ve Hong Kong'tan yabancıların Rusya'ya seyahatini yasaklamıştı.

Bahreyn, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini "kırmızı ülkeler" kategorisine alarak bu ülkelerden gelenlere seyahat yasağı getirmişti.

İsrail'de; Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantı nedeniyle Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve ülkeleri "kırmızı listeye" alınmış ve yabancıların bu ülkeden İsrail'e seyahati durdurulmuştu.

Etiketler : Fahrettin Koca Koronavirüs Güney Afrika avrupa birliği
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