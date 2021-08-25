VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Üçüncü doz Kovid-19 aşısı, antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor
Öğretmenlere mazeret atama hakkı
Bakan Koca, aşılanmanın yüzde 75'i geçtiği 2 ili daha açıkladı
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Aşı olmayan iki hekim hayatını kaybetti
BM Kabil'de 'işlevsel' bir havalimanına ihtiyaç duyuyor
Başkan Erdoğan: Süreci Taliban'ın sözleri değil icraatları belirleyecek
Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor
Bakan Koca 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı
Vaka sayısı 20 bine yaklaştı
İngiliz hava yolu şirketi: 2022 için en çok Türkiye'ye rezervasyon alıyoruz
Pentagon: Kabil Havalimanı'nda sorumluluğumuz yoktur
Sıcak hava dalgası yeniden geliyor
Migros'un ‘Sürpriz Kutusu'nda gıdalar %50 indirimli
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar
“Doktorum Yanımda”nın yeni sezonu başlıyor
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bu sene imzaları atacağız
Çin'den Afganistan hamlesi... Taliban ile görüştüler
Didem Arslan Yılmaz'a "Kürtçe" tepkisi gündem oldu
CHP'li Engin Altay yine haddini aştı
Kan donduran ses kaydını ortaya çıkarmıştı!
Mansur Yavaş'ı abandone eden soru
Sıcak hava dalgası geliyor
Ege'de Türk balıkçı teknesine saldırı!
Kabil'de fırsatçılar iş başında!
25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:20:00

Bakan Koca acı haberi duyurdu! Aşı olmayan iki hekim hayatını kaybetti

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı olmayan Operatör Dr. İlhami Atılgan(55) ve Patolog Dr. Murat Tad'ın (49) hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaşımı şöyle;

İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın.

Etiketler : Kovid-19 Sağlık Bakanı bakan koca koronavirüs koronavirüs aşıs
Özel hayat kuralı

Özel hayat kuralı
Sahnede sürpriz yaptı

Sahnede sürpriz yaptı
‘Sakin bir hayat istiyorum'

‘Sakin bir hayat istiyorum'
24 saatte zirvede

24 saatte zirvede
Eşkıya'dan Yargı'ya transfer

Eşkıya'dan Yargı'ya transfer
Arabalı konserler başlıyor

Arabalı konserler başlıyor
Setten ilk kare hayranlarından

Setten ilk kare hayranlarından
'El Kızı'na dahil oldu

'El Kızı'na dahil oldu
Kanseri yendi evliliğe adım attı

Kanseri yendi evliliğe adım attı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER