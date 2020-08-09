Bakan Koca 9 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca 'Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok' ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, 9 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1182 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.
25 İLLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAY
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok" dedi.
Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/oF37jg0CvH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020
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