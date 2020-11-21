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Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
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21 Kasım 2020 Cumartesi 00:58:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 00:58:00

Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Kovid-19 salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri görüştüklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri görüştüklerini bildirdi.

Koca, Twitter'dan 7 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

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