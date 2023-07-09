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09 Temmuz 2023 Pazar 21:28:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 21:28:00

Bakan Koca: 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetine ilişkin verileri açıkladı. Bakan Koca, evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hasta olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hasta bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Trabzon'da yürütülen evde sağlık hizmetlerine ait görüntüleri paylaştı.

Evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Fahrettin Koca, "Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Takiplerini düzenli olarak yapıyor, ziyaretlerine gidiyor, tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Alınan hizmetten memnuniyet düzeyi yüksek. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : evde sağlık hizmeti kayıtlı hasta Fahrettin Koca
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