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Bakan Koca: 6 Şubat depremlerinin ardından 1 milyon 123 bin depremzedeye sağlık hizmeti verildi
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06 Ağustos 2023 Pazar 23:32:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 23:32:00

Bakan Koca: 6 Şubat depremlerinin ardından 1 milyon 123 bin depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini, halen hastanelerde yatan 617 depremzedenin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası verilen sağlık hizmetlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Depremin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

"1 milyon 123 bin 211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz."

Etiketler : deprem 6 şubat depremleri fahrettin koca
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