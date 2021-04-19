  • BIST
    1377.23
  • Dolar
    8,0979
  • Euro
    9,7591
  • Altın
    460,4620
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Endişe verici
Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
Koronavirüs vaka sayısında korkutan artış
Rus savaş uçağı ABD ve Norveç devriye uçaklarını engelledi
Çelik'ten Dendias'ın sözlerine sert tepki: Tarihe geçecek
İngiltere dijital para birimi oluşturmayı değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 aşı uygulaması genişletildi
Mehmetçiğe yerli kalkan!
Türkiye ve Yunanistan görüşmelerinde dördüncü tur için mutabakata varıldı
Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaş grubunda
6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
Ege'de Yunan-Fransız oyunu tutmadı! Türkiye provokasyonun hesabını sordu
NASA: Mars'tan veriler dünyaya ulaştı, uçuş başarılı
Karlov suikastında asıl hedef darbeymiş
TSK için geliştirildi, dünya hayran kaldı! Tam not aldı
"Türkiye ile bölgesel bir ittifak kurulmadan başaramazlar"
Türkiye, stratejik hamleyi devreye sokabilir
Bakan Elvan: Yapılan işlemler tamamıyla yasaldır
Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası
Bayraktar TB-2 Rusların kabusu oldu!
Godzilla Shark'ın adı değişti
11 yaşında ilk kez pastalı kutlama
Camide askıda kitap projesi
19 Nisan 2021 Pazartesi 23:16:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 23:16:00

Bakan Koca, 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin sağlık müdürleri ve valileri ile çevrim içi toplantı yaparak bu illerdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdiklerini aktardı.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarındaki doluluğun yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da yüzde 55,4 olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : istanbul Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
Spor sonrası sessizlik

Spor sonrası sessizlik
6 aydır koku alamıyor

6 aydır koku alamıyor
29. yaşta İpek'ten itiraf geldi

29. yaşta İpek'ten itiraf geldi
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı
Belçika güzeli Seksenler'de

Belçika güzeli Seksenler'de
Kripto dünyasında bir ilk

Kripto dünyasında bir ilk
Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!

Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!
Annen senden daha güzel!

Annen senden daha güzel!
Başarısını tatilde kutlayacak

Başarısını tatilde kutlayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER