Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımı yapacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">42.500 YENİ PERSONEL İSTİHDAMI<br> <br>KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması... https://t.co/qXnOvyIInx</p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>