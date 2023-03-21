Bakan Koca, 42 bin 500 personel alımı yapacaklarını duyurdu
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 42 bin 500 yeni personel istihdam edileceğini ifade etti. Alım süreçlerinin başlatılması için başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları merak konusu oldu. Peki hangi branşta kaç kişi istihdam edilecek? İşte hemşire, ebe ve sağlık teknikeri başta olmak üzere istihdam edilecek branşlar ve personel sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımı yapacaklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">42.500 YENİ PERSONEL İSTİHDAMI<br> <br>KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması... https://t.co/qXnOvyIInx</p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>