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30 Temmuz 2020 Perşembe 20:39:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 20:46:00

Bakan Koca 30 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı... İşte bayram öncesi son durum

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Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 967 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi vefat etti. 982 kişinin iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 213 bin 539'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı" dedi.

Bakan Koca ayrıca, "Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" açıklamasında bulundu.

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