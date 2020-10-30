30 Ekim 2020 Cuma 19:02:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 19:17:00
Bakan Koca 30 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz' dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.