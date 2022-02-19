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19 Şubat 2022 Cumartesi 17:53:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 17:56:00

Bakan Koca, 3 yeni çocuk kalp merkezinin açıldığını duyurdu

Kaynak: DHA / Star

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 yeni çocuk kalp merkezlerin Gaziantep, Muğla ve Konya'da açıldığını duyurdu.

3 yeni çocuk kalp merkezlerinin açıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 günlük Gündağ bebeğin kalp ameliyatı için Elazığ'dan hava ambulansı ile Konya'da yeni açılan merkeze sevk edildiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Muğla'da Eğitim ve Araştırma ve Konya'da Şehir Hastanesinde 3 yeni çocuk kalp merkezi açıldı ve açık kalp ameliyatları başladı. Merkez sayımız 13'e ulaşmış durumda. Hayırlı olsun" dedi.

'ÇOK YAŞA GÜNDAĞ BEBEK'

Bakan Koca, 6 günlük Gündağ bebeğin kalp ameliyatı için Elazığ'dan ambulans uçakla Konya'da yeni açılan çocuk kalp merkezine sevk edildiğini belirterek, "6 günlük Gündağ bebek, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere, ambulans uçakla Elazığ'dan Konya'ya, Şehir Hastanesinde yeni açılan çocuk kalp merkezine getirildi. Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye'sinde doğmak ne güzel" dedi.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı kalp merkezleri
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