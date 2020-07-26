Bakan Koca 26 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı

Bakan Koca, 26 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor" dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 312 test yapıldı, 921 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 1103 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, toplam vaka sayısı 225 bin 173, toplam vefat sayısı 5 bin 596, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1252, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477 oldu.

İL İL PNÖMONİLİ HASTA ORANLARI

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz; Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz; Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.