Bakan Koca 24 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı

Bakan Koca yaptığı açıklamada 'Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim' ifadelerini kullandı.