24 Ekim 2020 Cumartesi 19:03:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 19:08:00
Bakan Koca 24 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada 'Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim' ifadelerini kullandı.
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