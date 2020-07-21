Bakan Koca 21 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı: 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 928 yeni KOVID-19 vakası tespit edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi. 1009 kişinin iyileşmesiyle virüsü yenenlerin sayısı 204 bin 11'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Son 24 saatte, 42 846 yeni tip koronavirüs (KOVID-19) testi yapıldı. 928 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi. 1009 kişi hastalığı yendi.
Böylece Türkiye'de toplam, 4 milyon 259 bin 627 KOVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 221 bin 500'e çıktı. 5 bin 526 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı da 204 bin 011'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok" açıklamasını yaptı.
Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Q4yg4zCxN8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2020
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