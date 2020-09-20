Bakan Koca 20 Eylül koronavirüste Türkiye'nin tablosunu paylaştı

Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu. Son 24 saatte 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Ağır hasta sayısı) Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç." dedi.



Türkiye'nin 20 Eylül Koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi;

Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir.

